Merkezefendi gururlu

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde müzesinde üst üste 2 EuroLeague şampiyonluğu bulunmasına rağmen bu sezon istikrarsız sonuçlar alan Anadolu Efes'i de evinde 87-80 yenerek 3'te 3 yapan Merkezefendi Belediyesi Basket çıkışını sürdürdü. Ligde 18 maçta 8 galibiyete ulaşarak alt sıralarla bağını iyice koparıp Play-Off yarışına ortak olan Denizli ekibinde Antrenör Zafer Aktaş, "Bu başarı bir ekip işi, taraftarımız ve yönetimimizle birlikte başardık" dedi.

Deneyimli çalıştırıcı, galibiyetin yalnızca sahadaki performansla değil, kulüp içindeki birliktelik ve tribün desteğiyle geldiğini vurguladı. Takımın oyun içindeki uyumuna dikkat çeken Aktaş, özellikle savunma sertliği ve hücumdaki paylaşımın galibiyette belirleyici olduğunu ifade etti. Oyuncuların sahada birbirini tamamladığını belirten Aktaş, yakalanan kimyanın sezonun geri kalanı için umut verici olduğunu söyledi.