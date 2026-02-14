Haberler

Merkezefendi ders çıkaracak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde peş peşe iki mağlubiyet alan Merkezefendi Belediyesi Basket, başantrenör Zafer Aktaş'ın maç sonu açıklamalarıyla zorlu bir sürece girdi.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Trabzonspor'a 91-76 yenildikten sonra evinde Manisa Basket'e 93-77 mağlup olan Merkezefendi Belediyesi Basket'te moraller bozuldu. Başantrenör Zafer Aktaş maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün söyleyeceklerimiz, maçın ne hücum ne de savunma kısmında hiçbir varlık gösteremediğimiz gerçeğidir. Bu gerçekle yüzleşmeli, eğer agresif olmazsak ve topu paylaşmazsak bu sert ligde hedeflerimize ulaşamayacağımızı anlamak zorundayız. Bu maçın çok önemli bir ders olması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te

10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Emeklilik teklifi Meclis'te
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! 'Bin kelimeye bedel fotoğraf' notuyla paylaşıldı

Bu notla paylaşıldı: Bin kelimeye bedel fotoğraf
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti

Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması

Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü

Macron ile Mazlum Abdi kucaklaştı
Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! 'Bin kelimeye bedel fotoğraf' notuyla paylaşıldı

Bu notla paylaşıldı: Bin kelimeye bedel fotoğraf
Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen

Zincir markette mide bulandıran görüntü
Survivor Onur Alp'in daha önce Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldığı ortaya çıktı

Survivor Onur Alp'in o yarışmadaki eski halleri çok konuşuldu