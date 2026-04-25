Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı

Milli oyuncu, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al Ahli formasıyla üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı

Milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği Suudi Arabistan kulübü Al Ahli, Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Japon ekibi Machida Zelvia'yı 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan ve uzatmalara giden finalde şampiyonluğu getiren gol, 96. dakikada Firas Albirakan'dan geldi.

Al Ahli'de 68. dakikada Hawsawi, rakibine kafa atarak kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Geçen sezon da final oynayan Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ve kupayı kaldıran ilk Türk futbolcu olma başarısını elde etmişti.

Milli oyuncu, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al Ahli formasıyla üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA / Fatih Erel
