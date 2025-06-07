Merih Demiral: 'Dünya Kupası'nın provasını yapıyoruz!'

Merih Demiral: 'Dünya Kupası'nın provasını yapıyoruz!'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncusu Merih Demiral, ABD ile oynanacak özel maç öncesinde Dünya Kupası'na hazırlık yaptıklarını belirtti. Eleme grubu maçlarının zorluğuna dikkat çeken Demiral, takımın güçlü bir birlikteliği olduğunu ifade etti.

Özel maçta bugün deplasmanda ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Merih Demiral, Dünya Kupası'nın provasını yapacaklarını söyledi.

Demiral, karşılaşmanın oynanacağı Pratt & Whitney Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Tüm milletimizin bayramı mübarek olsun." diyen Demiral, şunları kaydetti:

"Şu an her şey yolunda, bir ABD deneyimi yaşıyoruz. Dünya Kupası'nın provası, çok mutluyuz, her şey yolunda. Üzerimizde sezonun yorgunluğu var ama her şey çok güzel, takım içi arkadaşlık çok iyi. Önemli bir maçımız var, kimle oynayacağımı bilmiyorum. Hoca daha iyi bilir ama Çağlar kardeşimle olmaktan dolayı mutluyum. Çok güzel bir takımımız var, inşallah bu birlikteliği her zaman sürdürürüz."

Eylül ayında başlayacak eleme grubu karşılaşmalarının zor olacağının altını çizen Demiral, "Tabii ki İspanya çok güçlü bir takım ama biz de büyük maçları seven bir milletiz. O yüzden her maç bizim için aynı ayarda. Gruptan çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk iki maç, Gürcistan deplasmanı, İspanya da içeride, o maçlar grubun kaderini belirleyecektir. Hazır olduğumuzu ve elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadığının hatırlatılması üzerine, "Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Tabii ki hayallerim ve hedeflerim var, özellikle milli takım forması altında. İnşallah Allah bize milli forma altında kupa kazanmayı nasip eder. En büyük hedefim bu. Hedefimiz tabii ki Dünya Kupası'na da katılmak. Özellikle tüm kupalara katılıp, hepsine talibiz. Hayallerimiz her zaman büyük." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı

Yere düşürdüğü kasaba defalarca boynuz darbeleri indirdi
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu köyün yarısı Türkiye'de yarısı komşuda

Bu köyün yarısı Türkiye'de yarısı komşuda
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok

Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun

Trump tüm kapıları kapattı! Musk için söylediği ortalığı karıştıracak
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti

Anne ve baba hayatını kaybetti, 5 aylık bebekleri yaralı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.