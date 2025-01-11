Merih Demiral'dan Fenerbahçe transfer iddialarına yanıt

Fatih Terim'in çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı 3-2 mağlup eden Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik iddialara yanıt verdi.

Teknik direktör Fatih Terim'e başarı dileyen milli futbolcu "Zor bir maçtı. Fatih Terim'e hoş geldin diyorum, maçtan sonra da konuştuk onunla. Çok mutluyum buraya geldiği için. İnşallah burada nice başarılara imza atar. Fatih Terim'e çok saygı duyuyorum kendisini de seviyorum. O yüzden çok mutlu oldum buraya geldiği için. Çok büyük bir hoca burada farkını gösterecektir." dedi.

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Fenerbahçe ile adının geçmesini değerlendiren 26 yaşındaki stoper, "Ben burada çok mutluyum. Çok iddialar oluyor. Fenerbahçe benim çocukluk takımım. Her zaman maçları da takip ediyorum. O yüzden şu anda burada mutluyum. İleride ne olur bilemiyorum. Buradaki insanlar bana sevgi, saygı duyuyor. O yüzden burada çok mutluyum. İlerisi ne gösterir bilemem ama burada çok mutluyum şu anda" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de en çok özlediği şey sorulan Merih Demiral, "Türk yemeklerini çok özlüyorum. Burada sağ olsun herkes bana çok iyi davranıyor. O yüzden bir eksiklik hissetmiyorum diyeyim" dedi.