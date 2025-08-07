Menemen Futbol Kulübü Başkan Tokul, Devir Gündemini Raf Attı
TFF 2'nci Lig'de transfer adımı atmayan Menemen FK, başkan Bilgin Tokul'un devri gerçekleşmeyince yeni sezon için kolları sıvadığını açıkladı. İstediği şartlar oluşmadığı için devrin iptal edilmesiyle Tokul, Nihat Yılmaz'ı sportif direktör olarak atadı.
TFF 2'nci Lig'de aylardır kulübün devredilip devredilmeyeceğini bekleyip yeni sezonun başlamasına 2 hafta kala transferde bir adım atmayan Menemen Futbol Kulübü'nde Başkan Bilgin Tokul devir gerçekleşmeyince kolları sıvadı. Birçok as futbolcusunu kaybeden sarı-lacivertli kulüpte istediği şartlar oluşmadığı için devir gündemini rafa kaldırıp bir sezon daha devam kararı alan Bilgin Tokul, sportif direktörlük görevine Nihat Yılmaz'ı getirdi. Geçen sezon Bucaspor 1928'de aynı görevde bulunan Nihat Yılmaz, takımın antrenmanını Başkan Tokul'la birlikte takip etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor