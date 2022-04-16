Melikgazi sporcusu Fransa'da yarışacak - Haberler

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Melikgazi sporcusu Fransa'da yarışacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Melikgazi sporcusu Fransa'da yarışacak

Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü taekwondo sporcusu Fatma Arslan, I.S.F Uluslararası Okul Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Liselerarası Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı.

Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü taekwondo sporcusu Fatma Arslan, I.S.F Uluslararası Okul Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Liselerarası Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı.

Melikgazi Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcuların yanında olduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi olarak gençlerimizi spor yapmaya özendirmek ve spor yapmalarını artırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Başarı öykülerimiz gitgide artıyor. Kulübümüzün sporcuları her defasında bizim gururumuz oluyorlar. Sporcumuz Fatma Arslan 14 Mayıs tarihinde Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenen Liselerarası Olimpiyatları'nda Kayseri ve Melikgazi'mizi temsil edecek. Sporcumuzu ve antrenörlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. İstiklal Marşımızı uluslararası camiada okutturacaklar. Melikgazi'mizin ve ülkemizin adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız. Bizlere bu gururu yaşattıkları için Kayseri adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle ülkemizi Fransa'da temsil edecek sporcumuz Fatma Arslan'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Melikgazi sporcusu Fransa'da yarışacak

Melikgazi sporcusu Fransa'da yarışacak

İhlas Haber Ajansı / Spor

Melikgazi Belediyesi, Fatma Arslan, Kayseri, Fransa, Spor, Haberler

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