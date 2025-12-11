Haberler

Kayseri'de Yeniköy Spor Tesisleri'nin yenilenmesi için protokol imzalandı

Güncelleme:
Melikgazi Belediyesine ait Yeniköy Spor Tesisleri'nin yenilenmesi için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol imzalandı. Protokol kapsamında tesisin çeşitli bölümlerinin bakım onarımları ve dönüşüm işlemleri yapılacak.

Melikgazi Belediyesine ait Yeniköy Spor Tesisleri'nin yenilenmesi için belediye ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tesisin Erciyes 38 Futbol'un kullanımına sunulmadan tadilata gireceğini ifade etti.

Palancıoğlu, tadilat için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve diğer paydaşlarla protokol imzalandığını belirtti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise açıklamasında, protokol kapsamında, nizami sentetik çim futbol sahasının ve koşu pistinin bakım onarımı, aydınlatma ve tel örgü imalatları, 780 seyirci kapasiteli portatif tribün yapımı, doğal çim yüzeyli sahanın sentetik çim yüzeye dönüştürülmesi, soyunma odalarının bakım ve onarımının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Ersoy, 58 milyon 300 bin lira tutarındaki protokolde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
