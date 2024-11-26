Üye Girişi
Haberler
Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi

Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

 Bakan Güler: Zap'ta kilit kapatıldı, toplamda 2 bin 564 teröristin etkisiz hale getirildi

"Zap'ta kilit kapatıldı" diyen Güler ses getirecek rakamı ilk kez paylaştı
Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

Melikgazi Basket, Bodrumspor'u 91-76 Geçti

Melikgazi Basket, Bodrumspor'u 91-76 Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Basket takımı, deplasmanda Bodrumspor'u 91-76 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Kübra Erat 21 sayı ile öne çıktı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Melikgazi Basket takımı, deplasmanda oynadığı Bodrumspor maçını 76-91 kazandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Basket takımı, deplasmanda oynadığı Bodrumspor maçını 15 sayı farkla kazandı.

Salon: Bodrum Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Yarkın Keskin, Fatih Kurt

Bodrumspor: Melis Gülcan (5), Arnezia Traylor (5), Asl Çil, Fatma Nur Şimşek, Paola Calabro (17), Başak Gemalmaz (7), Peylin Bilgiç (12), Laura Juskaite (19), Gizem Tüzün (4), Yağmur Kübra Taşar (7)

Melikgazi Basket: Kübra Erat (21), Simone Dargerfield (16), Doğa Adıcan (5), Gonca Karataş (1), Candan Dikmen, Meltem Yılmaz (6), Özge Bilgin, Aerial Powers (5), Zainabe Christelle Diallo (15), Sokhna Fall (22)

Periyotlar:

1.Periyot: 23-30 (Melikgazi Basket lehine)

Devre: 43-50 (Melikgazi Basket lehine)

3.Periyot: 61-70 (Melikgazi Basket lehine) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

17 yaşındaki genç kızın acı sonu
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat
img

Genç oyuncunun göğüs dekoltesi olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti Cemal neden yok? Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir? 27 Kasım Diyarbakır hava durumu | 27 Kasım Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? 26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! 26 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 26 Kasım 2024 Salı günü neler gelecek? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.