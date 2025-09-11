Melih Kabasakal: Hedefimiz Yukarılara Oynamak

Haberler

Gaziantep FK'nın yeni transferi Melih Kabasakal, Kocaelispor maçı öncesi hedeflerinin yukarılara oynamak olduğunu ve takımın bu maçı kazanmak için yoğun bir şekilde çalıştığını açıkladı.

GAZİANTEP FK'nın yeni transferlerinden Melih Kabasakal, " Bizim bir hedefimiz var. Yukarılara oynamak istiyoruz. Umarım bu maçı da kazanırız. Hedefimize doğru yola çıkarız" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman öncesinde Gaziantep FK'nın yeni transferlerinden Melih Kabasakal açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK'ya geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Melih Kabasakal, ilk maçında golünü attığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Kocaeli maçından puan alarak Trabzon'a 3'te 3 yaparak gitmek istediklerini anlatarak, yukarılara oynamak istediklerini kaydetti.

Kabasakal, "Çok heyecanlı ve mutluyum buraya gelirken transfer sürecim iki günde oldu. Büyük takım dahil çok isteyenim vardı ancak burayı tercih ettim. Şehri de dün gezme fırsatım oldu. Şehir için gelirken korkularım vardı ancak çok güzel karşılandım burada. Çok golcü bir özelliğim yoktu. Hocam bana güvendi. Görev verdi. Ben de görevi layığı ile yerine getirdiğimi düşünüyorum. Umarım önümüzdeki maçlarda da gol atabilirim. Milli ara vardı. Çok iyi çalıştık. Bu maçı da kazanıp Trabzon'a 3'te 3 ile gitmek istiyoruz. Bizim bir hedefimiz var. Yukarılara oynamak istiyoruz. Umarım bu maçı da kazanırız. Hedefimize doğru yola çıkarız. Burak hocanın buraya gelmemde çok büyük etkisi var. Beni ilk aradığında heyecanlandım ve mutlu oldum. Çok iyi karşıladılar beni. Kulübe de hocama da ekibe de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
