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Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 104-70 yendi.

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Mehmet Burak Anlatıcı, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu

Hatay Büyükşehir Belediyespor : Öykü Canlıel 4, Tolefree 31, Sena Işık, Betül Kutlu 8, Nuran Tutsak 5, Öykü Taşkın 15, Elanur Demir 4, Şara Baş 3

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 44, Ivanova 2, Calhoun 10, Derya Kavak 4, Hande Kuzu 5, Özge Özışık 4, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı 5, Nared 27, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 3

1. Periyot: 27-24

Devre: 41-48

3. Periyot: 57-75

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 104-70 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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