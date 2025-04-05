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Megarasaray Hotels Açık Turnuvası'nda Çiftler Şampiyonu Bondar ve Waltert

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Kadınlar Tenis Birliği'nin WTA 125 düzeyindeki Megasaray Hotels Açık Turnuvası'nda Anna Bondar ve Simona Waltert, çiftler finalinde Alicia Barnett ve Elixane Lechemia'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) faaliyet takvimindeki Megasaray Hotels Açık Turnuvası'nda, Anna Bondar- Simona Waltert ikilisi çiftler şampiyonluğunu elde etti.

Megasaray Tenis Akademisi'nin ev sahipliği yaptığı "WTA 125" düzeyindeki organizasyonda, çiftlerde final heyecanı yaşandı.

Final mücadelesi, Alicia Barnett-Elixane Lechemia ile Anna Bondar-Simona Waltert arasında oynandı. 1 saat 42 dakika süren müsabakayı Macar raket Bondar ile İsviçreli Waltert ikilisi 2-1 kazanarak, çiftler şampiyonluğuna ulaştı.

Tek kadınlar yarı final karşılaşmalarında ise Arjantinli Solana Sierra, Avustralyalı Astra Sharma'yı, İspanyol Romero Gormaz ise Hırvat rakibi Tara Würth'ü 2-0'lık skorlarla yenerek, adlarını finale yazdırdı.

Megasaray Hotels Açık Turnuvası, yarın final maçıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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