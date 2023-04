Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin gollerini atan Brezilyalı futbolcu Joao Pedro, yaşadığı sakatlıklardan sonra attığı gollerin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Pedro, "Zor bir maç oldu. Bir kez daha geriden gelerek kazandık. Tabii ki böyle olmasını tercih etmezdik ama bu da oyunun bir parçası. Maçın büyük bölümünde top bizdeydi. Sonuna kadar inandık ve günün sonunda haklı bir galibiyet aldık. Benim için zor bir sezon oldu. Ağır sakatlıklar yaşadım. Bu sakatlıklar maç ritmimi ve fiziksel kondisyonumu olumsuz anlamda etkiledi. Üzerimde baskı olması, insanların eleştirmesini normal karşılıyorum ama benim için daha zoru, kendi üzerimde oluşturduğum baskı. Herkesten önce ben kendime kızıyorum. Bu hayal kırıklıklarını yaşadım ama geride kaldı. Bugünden sonra hikayenin geri kalanının farklı olacağını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Joao Pedro, attığı golden sonra gözlerinin dolduğunun hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"O an benim için eşsizdi. Tabii ki attığınız her gol özeldir ama özellikle böyle zor bir dönemden geçtikten sonra çok daha anlamlı. Çünkü uzun süredir gol atamıyordum. O an açıklayamayacağınız duygular hissediyor, kendinizi kontrol edemiyorsunuz. Ben de çok mutlu oldum. Çünkü yaşadığım zorlukları ben bilirim. Bugün takıma yardım ettiğim için çok mutluyum. Bu zor dönemin üstesinden çalışarak geldim. Futbolda iyi ve kötü dönemler olur. Benim kendime olan öz güvenim kadar, hocamın bana olan güveni de önemli. Bu dönemde öz güvenimi biraz kaybettim, zor zamanlar geçirdim. Büyük kulüpte oynuyorsunuz, sonuç gelmeyince taraftarların eleştirmesini normal buluyorum. Çalışmayı seven bir oyuncuyum. Bu dönemin biteceğini biliyordum. İki kulvarda savaşımıza devam ediyoruz. Yarından itibaren bir sonraki maçı düşünmeye başlayacağız."

Pedro, şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen bir soruyu ise "Bizlerin amacı kazanarak ligin sonuna kadar devam etmek. Lig sonu geldiğinde nasıl şekillendiğini göreceğiz. Lig sonu geldiğinde duruma bakarız. İki kulvar da bizim için çok önemli. Kazanarak devam etmeliyiz." şeklinde yanıtladı.