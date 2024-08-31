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McLaren Pilotu Lando Norris İtalya Grand Prix'sine İlk Sırada Başlayacak

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı olan İtalya Grand Prix'sinde McLaren pilotu Lando Norris, sıralama turlarında elde ettiği 1.19.327'lik derecesiyle pole pozisyonunu kazandı. Şampiyona lideri Max Verstappen ise 7. sıradan yarışa başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarın yapılacak sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'sine McLaren pilotu Lando Norris ilk sırada başlayacak.

İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek İtalya Grand Prix'sinde sıralama turları yapıldı.

Sıralama turlarında ilk 2 sırayı McLaren pilotları aldı. Lando Norris, 1.19.327'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. İkinci sırayı takım arkadaşı Oscar Piastr alırken, Mercedes'ten George Russell ise üçüncülüğü elde etti.

Şampiyona lideri Max Verstappen 7. sırada yarışa başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışında start yarın TSİ 16.00'da verilecek.

Kaynak: AA / Spor

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