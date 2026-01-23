Haberler

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında MC Sistem Yurdum, sahasında Göztepe'yi 31-27 mağlup etti. Ev sahibi takım, ilk yarıyı 15-10 önde tamamladı ve ikinci devrede skor üstünlüğünü koruyarak maçı kazanmayı başardı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında MC Sistem Yurdum, sahasında Göztepe'yi 31-27 yendi.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki haftanın açılış maçında ev sahibi MC Sistem Yurdum, soyunma odasına 15-10 önde gitti.

Maçın ikinci devresinde skor üstünlüğünü koruyan MC Sistem Yurdum, sahadan 31-27 galip ayrıldı.

Başkent ekibinde 9 gol atan Döne Gül Bozdoğan, galibiyette önemli rol oynadı.

MC Sistem Yurdum 2. galibiyetini alırken İzmir temsilcisi, 9. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
