MC Sistem Yozgat, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u Kadınlar Süper Lig'de 27-25 yendi

MC Sistem Yozgat, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u Kadınlar Süper Lig'de 27-25 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında MC Sistem Yozgat, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 27-25 mağlup etti. İlk yarıyı 16-12 önde kapatan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıda etkili olan ev sahibine yenildi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında MC Sistem Yozgat, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 27-25 mağlup etti.
Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Bursa Büyükşehir Belediyespor, 16-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda daha etkili olan ev sahibi ekip, müsabakadan 27-25 galip ayrıldı.
Kaynak: AA