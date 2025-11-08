Haberler

Mbaye Diagne, 1. Lig'i kasıp kavuruyor

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Hatayspor'u Mbaye Diagne'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Diagne, 12. golüne ulaşarak gol krallığında zirvede yer aldı.

  • Mbaye Diagne, 1. Lig'de 12 maçta 12 gol atarak gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.
  • Amed Sportif Faaliyetler, 13. hafta maçında Hatayspor'u 2-1 yenerek 26 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor.
  • Hatayspor, 4 puanla küme düşme hattında yer alıyor.

Trendyol 1. Lig'in 13. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçı Amed Sportif Faaliyetler, 2-1'lik skorla kazandı.

MBAYE DIAGNE FIRTINA ESTİRİYOR

Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 23. dakikalarda Mbaye Diagne kaydetti. Süper Lig'in eski gol kralı Diagne, 12'nci maçında attığı 12'nci golle ligde gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Amedspor, 26 puana ulaşarak ligde ikinci sırada yer aldı. Hatayspor ise 4 puanda kalarak küme düşme hattından kurtulamadı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

AMED ŞEHRİM BENIM

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞafak Özgür:

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSemih Can Takici:

Amedspor çok büyük taraftar kitlesine sahip, yeri süper lig olmalı, Süper ligin değerini artırır. Bol şanslar diliyorum

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
