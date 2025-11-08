Mbaye Diagne, 1. Lig'i kasıp kavuruyor
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Hatayspor'u Mbaye Diagne'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Diagne, 12. golüne ulaşarak gol krallığında zirvede yer aldı.
- Mbaye Diagne, 1. Lig'de 12 maçta 12 gol atarak gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.
- Amed Sportif Faaliyetler, 13. hafta maçında Hatayspor'u 2-1 yenerek 26 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor.
- Hatayspor, 4 puanla küme düşme hattında yer alıyor.
Trendyol 1. Lig'in 13. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçı Amed Sportif Faaliyetler, 2-1'lik skorla kazandı.
MBAYE DIAGNE FIRTINA ESTİRİYOR
Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 23. dakikalarda Mbaye Diagne kaydetti. Süper Lig'in eski gol kralı Diagne, 12'nci maçında attığı 12'nci golle ligde gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Amedspor, 26 puana ulaşarak ligde ikinci sırada yer aldı. Hatayspor ise 4 puanda kalarak küme düşme hattından kurtulamadı.