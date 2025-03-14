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Mauro Icardi'ye Avrupa'dan 4 talip birden çıktı

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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'ye Avrupa'dan 4 talip birden çıktı. Arjantinli yıldızla Napoli, Roma, Real Sociedad ve Girona'nın ilgilendiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynadığı karşılaşmada ön çapraz bağı kopan ve ameliyat olarak sezonu kapatan Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

AVRUPA'DAN 4 TALİBİ VAR

El Instransigente'de yer alan habere göre, Avrupa'dan 4 kulüp Mauro Icardi'nin peşinde. Bu kulüplerin Napoli, Roma, Real Sociedad ve Girona olduğu ifade edildi. Icardi ile ilgilenen takımların, yıldız futbolcunun sahalara dönüş tarihinin belirsiz olması nedeniyle somut adım atmak için biraz daha bekleyeceği vurgulandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

2022 yazında Galatasaray'a imza atan Mauro Icardi, şu ana kadar sarı-kırmızılı formayla çıktığı 87 maçta 61 gol ve 22 asistlik skor katkısı verdi. Arjantinli golcünün Cimbom ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Mauro Icardi'ye Avrupa'dan 4 talip birden çıktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları46j48c82r5:

bizi bırakıp biyere gidemez , biz bu adama aşık olduk sevdamiz uğruna derken ciddiye almıyorsunuz heralde , İcardi bu takımım Babası biz Galatasaray’ız , mayıslar bizim

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