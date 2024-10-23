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Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor

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Mauro Icardi, Elfsborg karşılaşmasında Galatasaray'daki 61. golünü atarak Milan Baros'u yakaladı ve sarı-kırmızılıların en çok gol atan yabancı oyuncuları listesinde ikinci sıraya ortak oldu. Arjantinli yıldız, sezon sonuna kadar 72 gol atarak kulübün en golcü yabancı oyuncusu unvanına sahip Gheorghe Hagi'yi geçerek zirveye oturmayı hedefliyor.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 yendiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımın tarihine geçti.

BAROS'U YAKALADI, İKİNCİ OLDU

Sarı-kırmızılı takımla üçüncü sezonunu geçiren Icardi, 85. resmi maçına Elfsborg karşısında çıktı. Bu müsabakaya kadar 60 kez gol sevinci yaşayan 31 yaşındaki santrfor, İsveç temsilcisi karşısında perdeyi açan golü kaydetti. Toplamda 61 gole ulaşan Icardi, Galatasaray'da resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı oyuncu listesinde ikinci sırada bulunan Çek santrfor Milan Baros ile gol sayılarını eşitledi.

GÖZÜ HAGI'NIN KOLTUĞUNDA

Eğer Icardi, 1 gol daha atarak Baros'u geçmeyi başarırsa, gözünü Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikecek. Hagi, Galatasaray formasıyla 192 maçta 72 gol atarak kulübün en golcü yabancı oyuncusu unvanına sahip. Icardi, sezon bitmeden Hagi'nin rekorunu geçerek zirvede yer almayı hedefliyor.

SON 6 MAÇTA 4 GOL ATTI

Galatasaray'ın yıldız santrforu Mauro Icardi, çıktığı son 6 resmi maçın 4'ünde skor katkısı verdi. Tecrübeli futbolcu, 25 Eylül'deki PAOK maçıyla başlayan süreçte Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üçer maça çıktı. İki kulvarda da birer müsabakayı boş geçen Icardi, diğer 4 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı.

Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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