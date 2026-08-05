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Greenwood ilk 11'de golle tanıştı

Greenwood ilk 11'de golle tanıştı
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Fenerbahçe’nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, 11’de başladığı ilk maçında golle buluştu.

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, 11'de başladığı ilk maçında golle buluştu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında, evinde karşılaştığı Avusturya ekibi Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ilk kez 11'de sahaya çıkan Greenwood için de maç farklı bir anlam taşıdı. İngiliz futbolcu, 45. dakikada sağ taraftan Asensio'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan 25 yaşındaki oyuncu, yakın direğe yaptığı sert vuruşla ağları buldu. Mason Greenwood, böylece Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmış oldu.

İngiliz futbolcu, 69. dakikada oyundan çıkarak yerini Fred'e bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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