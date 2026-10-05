Haberler

Masa tenisinde dereceye giren takımlar Eskişehir'i bölge elemelerinde temsil edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Masa tenisinde dereceye giren takımlar Eskişehir'i bölge elemelerinde temsil edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen masa tenisi müsabakaları tamamlandı ve dereceye giren takımlar açıklandı. Erkeklerde ve kadınlarda dereceye giren takımlar, bölge elemelerinde Eskişehir'i temsil etmeye hak kazandı.

Eskişehir'de Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen masa tenisi müsabakalarında dereceye giren takımlar açıklandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin sporla buluştuğu Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen müsabakalar tamamlandı. Müsabakalar sonucunda erkeklerde İl Sağlık Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eski Genel Müdürlüğü; kadınlarda ise Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü dereceye girerek bölge elemelerinde Eskişehir'i temsil etmeye hak kazandı.

"Sporla buluşuyor, birlikte yarışıyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Turnuvaya katılan tüm kurumlarımıza ve mücadele eden sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Bölge elemelerinde Eskişehir'imizi temsil edecek takımlarımıza başarılar diliyor, şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Sporla buluşuyor, birlikte yarışıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti

Takibe alıp sorgusuz sualsiz vurdular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşuda bomba alarmı! İhbarlar peş peşe geldi

Telefonlar art arda çaldı! Komşuda tüm ekipler teyakkuza geçti
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi

57 ay sonra bir ilk yaşandı! Bakan Şimşek yeni dönemin işaretini verdi
Ünlü tesisin sahibinden acı haber! Yusuf Akdoğan hayatını kaybetti

Ünlü dinlenme tesisinin sahibi hayatını kaybetti! Henüz 59 yaşındaydı
Kaş yapayım derken göz çıkardı: Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu

Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu
Hande Erçel Valentino defilesinde elindeki Orhan Pamuk kitapları dikkat çekti

Hande Erçel, Valentino defilesine ünlü yazarın kitaplarıyla katıldı
Hesabında 100 lira vardı! ATM'nin açığını bulunca milyoner oldu

Hesabında 100 lira vardı! ATM'nin açığını keşfedince milyoner oldu
Fransa ile ortak göçmen kaçakçılığı operasyonunda İstanbul'da 14 şüpheli yakalandı

Fransa ile İstanbul'da ortak operasyon! 14 şüpheli yakalandı