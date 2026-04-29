Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen Mas Güreşi Büyükler Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta başladı.

29-30 Nisan tarihlerinde Yozgat'ta düzenlenecek olan müsabakalarda 2008-1987 doğumlu sporcular yarışacak. Büyük Erkekler kategorisinde 55-60, 65, 70,75, 80,85, 90,105, 125 ve 125+ sıkletlerinde sporcular yer alırken Büyük Kadınlar kategorisinde ise 50-55, 60,65, 70,75, 85 ve 85+ sıkletlerinde sporcular ter dökecek. 472 sporcunun yer alacağı yarışmada Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından her sıklette dereceye giren sporculara birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira, üçüncüye 5 bin lira ödül verilecek.

İnanıyorum ki Mas Güreşi olimpiyat oyunlarına da katılacaktır"

Rıza Kayaalp Kapalı Spor Salonu'nda açılış seremonisi ile başlayan programda konuşma yapan Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, "Bu yıl ilk kez yaptığımız Türkiye Mas Güreşi Şampiyonası kadın ve erkeklerde yaptığımız şampiyonayı Yozgat'ta yaptık. Mas güreşi iki bin yıllık tarihi bozkırlardan gelen Orta Asya'dan Türkistan'dan gelen bir altyapıya sahip. Bugün burada tarihi niteliği yüksek olan Yozgat'ta Türkiye finalini yapmamız bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. 19 ilden 47 kulüp ve 472 sporcu katıldı. İlk kez bir müsabakayı yaptık ve bu kadar ilgi gördü. Ben inanıyorum ki Mas Güreşi sadece Türkiye'de değil dünyada olimpiyat oyunlarına da katılacaktır. Bu yoğun ilgiyle birlikte biz Türkiye'nin bütününde bu oyunu sağlıyoruz" dedi.

"Geleneksel sporlar rekabeti değil, dostluğu önceler"

Güncel konulara da değinen Turus, "Maraş'ta ve Şanlıurfa'da maalesef okullarda yaşanan çok üzücü bir katliam yaşadık. Bunun en önemli nedenlerinden biri de bizim spora, sanata ve kültüre bakış açımızın daha da genişlemesi gerektiğinin altyapısını oluşturuyor. Özellikle geleneksel spor aslında kültürümüzü bizim kendi ananemizi örfümüzü öğretir. Bu anane ve örf de katliama karşı gelir. En önemlisi de geleneksel sporlar rekabeti değil dostluğu önceler. Hırsı değil kardeşliği önceler. Bizim de derdimiz bu. Kardeşliği ve hoşgörüyü oluşturacak altyapıyı oluşturuyoruz. Biz bu konuda Geleneksel Sporlar Federasyonu olarak çocuklarımızın geleneklerine bağlı, kültürüne bağlı yetişmesi için mücadele ediyoruz. Bu vizyonun altyapısını oluşturan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Dünya Etnospor Birliği Başkanımız Necmettin Bilal Erdoğan'a hem Türkiye sathında hem de dünya sathında geleneksel sporların kültürel sporların gelişmesi için verdiği mücadeleye teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise "Geçtiğimiz aylarda çeşitli federasyonlarımızla birlikte şampiyonaları ilimizde gerçekleştirmiştik. Bugün de burada geleneksel oyunlar federasyonumuzla birlikte milletimizin kadim oyunu sporu olan mas güreşlerini Yozgat'ta gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin her yerinden her yöresinden gelen gençlerimiz var. Ben bu vesileyle onlara da hoş geldiniz diyor, yarışmada müsabakada başarılar diliyorum" cümlelerine yer verdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı