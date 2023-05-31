Marşlarla yürüyen Galatasaraylıların önüne Fenerbahçe formasıyla çıktı! Sonrasında yaşananlar bomba
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Şampiyonluğu kutlayan Galatasaraylı grubun, karşısına çıkan Fenerbahçe taraftarını omuzlarına alıp tezahüratlar yapması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoyu izleyen futbolseverler, "İşte görmek istediğimiz sahneler bunlar" yorumunda bulundu.
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 23. şampiyonluğu doyasıya kutlayan Galatasaray taraftarıyla bir Fenerbahçelinin karşılaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
FENERBAHÇE TARAFTARINI OMUZLARA ALDILAR
Şampiyonluğu kutlayan bir grup Galatasaraylı, karşısına çıkan Fenerbahçe taraftarını tezahüratlar eşliğinde omuzlarına aldı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
FUTBOLSEVERLER MEST OLDU
Futbolseverler videoya yaptığı yorumda "İşte görmek istediğimiz sahneler bunlar" ifadelerini kullandı. Öte yandan bazıları ise videonun başında kavga çıkacağını sandıklarını ancak yaşananları büyük şaşkınlıkla izlediklerini belirtti.
Sizce #Fenerbahçe 'de kaçan şampiyonluğun sorumlusu kim?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023