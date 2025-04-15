Mars Spor, 420 milyon dolar karşılığında Polonyalı şirkete satıldı

MACFit spor salonları zinciirnin de bünyesinde yer aldığı Mars Spor, Polonya Merkezli Benefit Systems şirketine 420 milyon dolar karşılığımda satıldı.

MARS SPOR, POLONYA MERKEZLİ ŞİRKETE SATILDI

Türkiye'de 121 şubesi bulunan MACFit'i de bünyesinde bulunduran Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş., Polonyalıların oldu. Spor devi, Polonya Merkezli Benefit Systems S.A.'ya satıldı.

420 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Rekaket Kurulu, devir işlemine onay verdi. Kararla birlikte Benefit Systemes'in Mars Spor'un tüm hisselerini devralacağı belirtildi. Anlaşmanın 420 milyon dolar karşılığında olduğu belirtildi.