Marmaris'te motosurf ve sujeti şampiyonaları 54 sporcuyla tamamlandı

Marmaris'te motosurf ve sujeti şampiyonaları 54 sporcuyla tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi İçmeler Tesisleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda 54 sporcu mücadele etti. Üç gün süren yarışlar sonucunda motosurf ve sujeti klasmanlarında sezonun şampiyonluk kupaları sahiplerini buldu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi İçmeler Tesisleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda 54 sporcu mücadele etti.
Üç gün süren yarışlar sonucunda sezonun şampiyonluk kupaları sahiplerini buldu.
Motosurf klasmanında sezonun Türkiye şampiyonları şu isimlerden oluştu:
Pro sınıfı: Behiç Ender Yorgancılar
Open sınıfı: Ferhat Tuncay
Kadınlar sınıfı: Tuğçe Leventoğlu
Motojet sınıfı: Bugay Çağlar
Sujeti klasmanında ise sezonu şampiyonlukla tamamlayan sporcular şunlar oldu:
Open sınıfı: Kaan Şanver
Stock Pro1 sınıfı: Enes Özgüneş
Stock Pro2 sınıfı: Haşimbey Hacısüleymanoğlu
Drag yarışları: Ayberk Ergeneli
Spark kupası: Batın Karakaş
Marmaris Yarış Sonuçları
Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen Marmaris ayak yarışlarında dereceye giren sporcular kategorilerine göre şöyle sıralandı:
Türkiye İzeltaş Sujeti Şampiyonası:
Stock Pro 1 Sınıfı: 1. Enes Özgüneş, 2. Mesut Tosun, 3. Mustafa Sarp Güneri
Stock Pro 2 Sınıfı: 1. Haşimbey Hacısüleymanoğlu, 2. Kahraman Aktaş, 3. Ali Turunç
Open Sınıfı: 1. Kaya Köksal, 2. Yusuf Baki Soylu, 3. Kaan Şanver
Spark Kupası: 1. Suat Kosif, 2. Akın Güney, 3. Batın Karakaş
Drag Yarışı: 1. Ayberk Ergeneli, 2. Kaya Köksal, 3. Uğur Piro
Gençler: 1. Kuzey Tulu, 2. Ali Tuncer, 3. Kaan Kabakçıoğlu
Türkiye İzeltaş MotoSurf Şampiyonası:
Pro Sınıfı: 1. Murat Yorgancılar, 2. Behiç Ender Yorgancılar, 3. Efe Gürsoy
Open Sınıfı: 1. Kuzey Hüseyin Altuğ, 2. Sani Ateş Erus, 3. Ferhat Tuncay
Kadınlar: 1. Bulut Aksoy, 2. Melodi Kaptanoğlu, 3. Tuğçe Leventoğlu
Motojet: 1. Bugay Çağlar, 2. Hakan Doğan, 3. Timuçin Çağlayan Gülcan