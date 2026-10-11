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Marmaris'te motosurf ve sujeti şampiyonaları 54 sporcuyla tamamlandı

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Marmaris'te motosurf ve sujeti şampiyonaları 54 sporcuyla tamamlandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi İçmeler Tesisleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda 54 sporcu mücadele etti. Üç gün süren yarışlar sonucunda motosurf ve sujeti klasmanlarında sezonun şampiyonluk kupaları sahiplerini buldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi İçmeler Tesisleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda 54 sporcu mücadele etti.

Üç gün süren yarışlar sonucunda sezonun şampiyonluk kupaları sahiplerini buldu.

Motosurf klasmanında sezonun Türkiye şampiyonları şu isimlerden oluştu:

Pro sınıfı: Behiç Ender Yorgancılar

Open sınıfı: Ferhat Tuncay

Kadınlar sınıfı: Tuğçe Leventoğlu

Motojet sınıfı: Bugay Çağlar

Sujeti klasmanında ise sezonu şampiyonlukla tamamlayan sporcular şunlar oldu:

Open sınıfı: Kaan Şanver

Stock Pro1 sınıfı: Enes Özgüneş

Stock Pro2 sınıfı: Haşimbey Hacısüleymanoğlu

Drag yarışları: Ayberk Ergeneli

Spark kupası: Batın Karakaş

Marmaris Yarış Sonuçları

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen Marmaris ayak yarışlarında dereceye giren sporcular kategorilerine göre şöyle sıralandı:

Türkiye İzeltaş Sujeti Şampiyonası:

Stock Pro 1 Sınıfı: 1. Enes Özgüneş, 2. Mesut Tosun, 3. Mustafa Sarp Güneri

Stock Pro 2 Sınıfı: 1. Haşimbey Hacısüleymanoğlu, 2. Kahraman Aktaş, 3. Ali Turunç

Open Sınıfı: 1. Kaya Köksal, 2. Yusuf Baki Soylu, 3. Kaan Şanver

Spark Kupası: 1. Suat Kosif, 2. Akın Güney, 3. Batın Karakaş

Drag Yarışı: 1. Ayberk Ergeneli, 2. Kaya Köksal, 3. Uğur Piro

Gençler: 1. Kuzey Tulu, 2. Ali Tuncer, 3. Kaan Kabakçıoğlu

Türkiye İzeltaş MotoSurf Şampiyonası:

Pro Sınıfı: 1. Murat Yorgancılar, 2. Behiç Ender Yorgancılar, 3. Efe Gürsoy

Open Sınıfı: 1. Kuzey Hüseyin Altuğ, 2. Sani Ateş Erus, 3. Ferhat Tuncay

Kadınlar: 1. Bulut Aksoy, 2. Melodi Kaptanoğlu, 3. Tuğçe Leventoğlu

Motojet: 1. Bugay Çağlar, 2. Hakan Doğan, 3. Timuçin Çağlayan Gülcan

Kaynak: AA
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