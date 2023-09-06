Marmaris'te Dron Destekli Trafik Denetimi: 26 Bin 274 Lira Cezai İşlem Uygulandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik dron destekli trafik denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kask takma ve kırmızı ışık ihlallerine yönelik denetimlerde dron kullanarak sürücüleri kontrol etti. Denetimlerde toplam 26 bin 274 lira cezai işlem uygulandı.