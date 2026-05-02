Marmaris FK liderlik için sahada

BÖLGESEL Amatör Lig 7'nci Grup'ta lider Marmaris Yat Marin Milas FK yarın 3 puan gerisindeki takipçisi 1922 Akşehirspor'u normal sezonun son haftasında zirve yarışında ağırlayacak. Marmaris İlçe Sahası'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Son hafta öncesi Akşehirspor ve Manavgat Belediyespor'un 3'er puan önünde olan 52 puanlı Marmaris ekibine liderlik için beraberlik bile yetecek.

Rakibini ilk yarıda 2-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 2 farktan daha çok yenilgi veya üçlü averaj ihtimalinde zirveyi ıskalayacak. Ligde bu sezon play-off sistemi uygulanırken grup birincileri direkt grup finaline kalacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off'ta ilk tur 9 Mayıs, ikinci tur 13 Mayıs, liderlerin evinde sahaya çıkacağı üçüncü tur 17 Mayıs, tarafsız sahadaki final maçları ise 22-24 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı