Mario Balotelli kendine has üslubuyla eleştirilerin odağındaki Ronaldo'ya sahip çıktı

Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki performansıyla sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Cristiano Ronaldo için Adana Demirspor'un eski golcüsü dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli paylaşımda bulundu. "Cristiano'nun hayranı değilim." diyen İtalyan yıldız paylaşımında, "Futbol için yaptıklarından dolayı bu adam daha fazla saygıyı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası çeyrek final turunda Fas'a yenilerek dev turnuvaya veda etti. Dev turnuvanın oynandığı süreçte basının hedefine oturan Cristiano Ronaldo için sürpriz bir paylaşım geldi.

"BU ADAM DAHA FAZLA SAYGIYI HAK EDİYOR"

Adana Demirspor'un eski golcüsü dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli yaptığı paylaşımda, "Cristiano'nun hayranı değilim, bu bilinir ama futbol için yaptıklarından dolayı bu adam daha fazla saygıyı hak ediyor!" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Dünya Kupası süreçte Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'ı hedef alan sözleri nedeniyle kulüple yolları ayrılmıştı. Portekizli yıldız daha sonra milli takımda yedek kulübesine çekilmiş ve medyada eleştiri oklarının hedefi olmuştu.