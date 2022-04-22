Mardin'de Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları yarın yapılacak

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde Rafting Okul Sporları Şampiyonası 3. bölge gençler kategorisi grup müsabakaları yarın yapılacak.

Çağ Çağ DSİ Barajı'ndaki organizasyona Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Hakkari, Şırnak, Rize ve Van'dan toplam 20 takım katılacak. Şampiyona erkekler, kızlar ve karma olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ile Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, müsabakanın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu, hazırlıklar konusunda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Tekin'den bilgi aldı.

Kayabaşı, ilçede ilk defa rafting yarışmalarının düzenleneceğini belirterek, ilçenin sportif yarışmalar, kültürel etkinlikler ve tarihi mekanlarıyla tanıtılması için büyük çaba gösterdiklerini söyledi.

Rafting yarışmalarının ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ifade eden Kayabaşı, "İlçede ilk defa rafting sporu yapılacağı için heyecanlı ve mutluyuz." dedi.

Nusaybin'in rafting sporu için çok uygun olduğunu belirten Yardımcı ise ilçenin rafting şehri olması için ileriki dönemde yeni projeler geliştirmeyi planladıklarını kaydetti.