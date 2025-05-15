Mardin'de Gençlik Haftası Etkinlikleri Başladı

Mardin'de Gençlik Haftası Etkinlikleri Başladı
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Mardin'de düzenlenen 'Gençlik Yürüyüşü' etkinliği ile Gençlik Haftası kutlamaları başladı. Yürüyüş, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve hafta boyunca sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle devam edecek.

Mardin'de, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yürüyüş, Mardin Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun'un katılımıyla Türk bayrakları eşliğinde gençlik yürüyüşü düzenlendi. Hafta boyunca devam edecek etkinliklerle gençlerin hem eğlenmesi hem de sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de tüm Mardin halkını hafta boyunca sürecek etkinliklere davet etti.

Yürüyüşe, antrenörler, sporcular, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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