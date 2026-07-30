Mardin 1969'da hedef kalıcı başarı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin spor 1969 Spor'un başkanı Rıdvan Avşar, "Bir yılın başarılı takımı olmayacağız. Bütün dönemlerin Mardin spor'u olacağız. Artık Mardin spor, Türkiye'nin spor camiasından ismi çıkmayacak bir şekilde ilerliyor." dedi.

Mardin ekibi, sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesindeki Esentepe bölgesinde bulunan bir otelde sürdürüyor.

Takımın akşam antrenmanını takip eden teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgiler alan Avşar, futbolcularla sohbet etti.

Gazetecilere açıklamasında, takımın kamp dönemini değerlendiren Avşar, oyuncuların çalışma temposundan memnun olduklarını, hazırlık maçlarının ardından lig haftasına odaklanacaklarını ifade etti.

Transfer çalışmalarını bilinçli yürüttüklerini vurgulayan Avşar, "Biz transferi yaparken hiçbir zaman isme gitmedik, şova gitmedik. Hep bizim tek hedefimiz karakter, kişilik, aidiyet duygusuydu. Çok şükür şu ana kadar aldığımız bütün arkadaşlarımız da bu kriterlerin yüzde 100'üne sahip arkadaşlardır. ve bu şekilde devam edecek." ifadelerini kullandı.

Mardin temsilcisinin uzun vadeli yapılanma içerisinde ilerlediğini, üç yıl önce başlattıkları projenin geçici başarılar üzerine kurulmadığını, 1. Lig'in borcu olmayan 2-3 takımından biri olduklarını anlatan Avşar, sözlerini şöyle tamamladı:

"En büyük başarımız da kesinlikle bu. Kısa vadede takımı bu seviyeye getirip borçsuz bir şekilde gelmek benim için her şeyden daha çok başarılıdır. Biz böyle 2-3 yıllık parlayan bir Mardinspor'u hayal etmiyoruz. Bir yılın başarılı takımı olmayacağız. Bütün dönemlerin Mardinspor'u olacağız. Artık Mardinspor, Türkiye'nin spor camiasından ismi çıkmayacak bir şekilde ilerliyor. Bugün yarın Süper Lig'e çık, 2 yıl sonra yine amatöre düş, öyle bir sisteme kesinlikle ne izin veririz, ne de öyle bir sistemin parçası oluruz."

Kaynak: AA