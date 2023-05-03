Manisaspor olağanüstü kongreye gidiyor

Manisaspor Kulübü olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Yeni yönetimin de belirleneceği olağanüstü kongrenin 16 Mayıs tarihinde yapılacağı, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 23 Mayıs tarihinde çoğunluk aranmaksızın olağanüstü kongrenin gerçekleştirileceği belirtildi.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan ve bir zamanlar oynadığı Süper Lig'den, Süper Amatör Lig'e kadar düşen Manisaspor, olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Yeni yönetimin belirleneceği olağanüstü kongrenin 16 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Manisaspor Kulübü Olağanüstü Kongresi'nin 16 Mayıs 2023 tarihinde saat 17.00'de Manisaspor Tarık Almış Spor Tesisleri'nde yapılmasına; yeterli çoğunluğun sağlanamadığı takdirde kongrenin 23 Mayıs 2023 tarihinde aynı yer ve aynı saatte, çoğunluk aranmaksızın 'Açılış, Yoklama ve Divan Heyetinin Seçilmesi, Faaliyet Raporunun Okunması, Gelir Gider Tablosu ve Denetim Raporlarının Okunması, Okunan Raporların ve Yönetimin İbrası, Tüzük Değişikliği, Yeni Yönetim ve Kurullarının Seçimi, Dilek ve Temenniler, Kapanış' gündem maddeleri ile tekrarlanmasına karar verilmiştir" denildi. - MANİSA