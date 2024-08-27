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Manisaspor'da İstifalar Sürüyor

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Süper Lig'den Manisa Süper Amatör Lig'e kadar gerileyen Manisa'nın en büyük marka değeri Manisaspor'da sular durulmuyor. Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Okay'ın ardından yedek yönetim kurulu üyesi Nadir Uzbasan da hem yönetimden hem de kongre üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Süper Lig'den Manisa Süper Amatör Lig'e kadar gerileyen Manisa'nın en büyük marka değeri Manisaspor'da sular durulmuyor. Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Okay'ın ardından yedek yönetim kurulu üyesi Nadir Uzbasan da hem yönetimden hem de kongre üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Manisaspor'da istifalar sürüyor. 25 Haziran tarihinde olağanüstü kongre ile yeni başkan ve yönetim kurulunun seçildiği Manisaspor, ikinci istifa ile sarsıldı. Manisaspor'da yönetim kurulu üyesi Yasin Okay'dan sonra yedek yönetim kurulu üyesi Nadir Uzbasan da hem yönetim kurulu üyeliğinden hem de kongre üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Nadir Uzbasan yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğim değer verdiğim Manisaspor'dan 26.08.2024 tarihi ile vermiş olduğum dilekçe ile yedek yönetim kurulu üyeliğinden ve kongre üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.

İlk istifa eden isim olan Yasin Okay ise 14 Ağustos'ta sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaparak istifasını duyurmuştu: "1984/85 sezonunda başlayan Manisasporluluğum artık sona ermiştir.. Az önce vermiş olduğum dilekçe ile yönetim kurulu üyeliğinden ve kongre üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Bundan sonra ki hayatımın hiçbir noktasında Manisaspor ile ilgili hiçbir şey bululunmayacak.. İyi günde kötü günde 40 yıl mücadelemi verdim. Artık pes..." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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