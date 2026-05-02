Manisalı Samet Akça'dan Türkiye Şampiyonası'nda madalya yağmuru

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Para Atıcılık ve İşitme Engelliler Tüm Dallar Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden Samet Akça, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonada üstün bir performans sergileyen Akça, R4 kategorisinde 609.0 puanla Türkiye birincisi, R9 kategorisinde 599.0 puanla Türkiye birincisi olurken, R5 kategorisinde ise 627.7 puanla Türkiye ikincisi olarak toplamda 3 madalya kazandı. Başarılı sporcu, üç farklı kategoride kürsüye çıkarak organizasyona damga vurdu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, elde edilen başarının kent adına gurur verici olduğunu belirtti. Öztürk, "Sporcumuz Samet Akça'nın Türkiye Şampiyonası'nda 3 farklı kategoride madalya kazanması bizleri son derece mutlu etti. Kendisini ve başarısında emeği bulunan antrenörümüz Taner Bakal'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı