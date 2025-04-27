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Manisa FK, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u Deplasmanda 3-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Manisa FK, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u Deplasmanda 3-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı
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Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Manisa FK, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Oğuz Gürbulak, Osuji ve Fernandez kaydetti.

Stat: 11 Nisan

Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Kapluhan, Sabri Öğe

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor : Abdülkadir Sünger, Burak Çamoğlu, Fatih Eren (Dk. 61 Okyere), Kappel (Dk. 61 Sambou), Akabueze, Muscat, Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 78 Begic), Alpay Çelebi, Ogundu (Dk. 87 Awuku), Çağrı Giritlioğlu

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Fofana (Dk. 90 Muhammet Enes Kiprit), Oğuz Gürbulak (Dk. 71 Muhammet Ensar Akgün), Minchev (Dk. 77 Fernandez), Osuji (Dk. 90 Kaan Kaynak), Arslanagic, Umut Erdem, Cissokho, Bartu Göçmen, Kadir Kaan Yurdakul

Goller: Dk. 47 Oğuz Gürbulak, Dk. 52 Osuji, Dk. 90+6 Fernandez ( Manisa FK), Dk. 62 Sambou (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor )

Sarı kartlar: Dk. 40 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 73 Muscat (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ), Dk. 71 Oğuz Gürbulak, Dk. 80 Kadir Kaan Yurdakul, Dk 84 Fofana, Dk. 89 Muhammed Alperen Uysal, Dk. 90 Fernandez ( Manisa FK)

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Manisa FK, deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Spor
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