Manisa FK, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u Deplasmanda 3-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Manisa FK, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Oğuz Gürbulak, Osuji ve Fernandez kaydetti.
Stat: 11 Nisan
Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Kapluhan, Sabri Öğe
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor : Abdülkadir Sünger, Burak Çamoğlu, Fatih Eren (Dk. 61 Okyere), Kappel (Dk. 61 Sambou), Akabueze, Muscat, Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 78 Begic), Alpay Çelebi, Ogundu (Dk. 87 Awuku), Çağrı Giritlioğlu
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Fofana (Dk. 90 Muhammet Enes Kiprit), Oğuz Gürbulak (Dk. 71 Muhammet Ensar Akgün), Minchev (Dk. 77 Fernandez), Osuji (Dk. 90 Kaan Kaynak), Arslanagic, Umut Erdem, Cissokho, Bartu Göçmen, Kadir Kaan Yurdakul
Goller: Dk. 47 Oğuz Gürbulak, Dk. 52 Osuji, Dk. 90+6 Fernandez ( Manisa FK), Dk. 62 Sambou (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor )
Sarı kartlar: Dk. 40 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 73 Muscat (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ), Dk. 71 Oğuz Gürbulak, Dk. 80 Kadir Kaan Yurdakul, Dk 84 Fofana, Dk. 89 Muhammed Alperen Uysal, Dk. 90 Fernandez ( Manisa FK)
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Manisa FK, deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 3-1 yendi.