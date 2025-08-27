Manisa FK, Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 4. hafta maçında sahasında karşılaşacağı Iğdır FK maçının hazırlıklarına başladı. Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak milli araya moralli girmek istediklerini belirtti.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 4. hafta mücadelesinde sahasında Iğdır Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Manisa FK, 30 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda İstanbulspor maçında süre alan oyuncular dinlenirken, diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alan oyunları oynadı.

Ligin ilk 3 maçında 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puan toplayan Manisa FK, kendi evinde oynayacağı Iğdır FK maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Iğdır FK maçına çok iyi hazırlanıp milli araya iyi bir durumda girmek istediklerini belirten Teknik Direktör Taner Taşkın, "Sakatlıktan dönen ve aramıza katılan yeni oyuncular olacak. Aramıza katılacak oyunlarımızla birlikte gerçek kimliğinde oynayan bir Manisa FK'yı taraftarlarımıza izlettirmek istiyoruz" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA