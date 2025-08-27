Manisa FK, Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor

Manisa FK, Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 4. hafta maçında Iğdır FK ile karşılaşacak. Teknik Direktör Taner Taşkın, galibiyet hedeflediklerini ve milli araya moralli girmek istediklerini açıkladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 4. hafta maçında sahasında karşılaşacağı Iğdır FK maçının hazırlıklarına başladı. Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak milli araya moralli girmek istediklerini belirtti.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 4. hafta mücadelesinde sahasında Iğdır Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Manisa FK, 30 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda İstanbulspor maçında süre alan oyuncular dinlenirken, diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alan oyunları oynadı.

Ligin ilk 3 maçında 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puan toplayan Manisa FK, kendi evinde oynayacağı Iğdır FK maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Iğdır FK maçına çok iyi hazırlanıp milli araya iyi bir durumda girmek istediklerini belirten Teknik Direktör Taner Taşkın, "Sakatlıktan dönen ve aramıza katılan yeni oyuncular olacak. Aramıza katılacak oyunlarımızla birlikte gerçek kimliğinde oynayan bir Manisa FK'yı taraftarlarımıza izlettirmek istiyoruz" dedi.

Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla Iğdır FK maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç" mesajı boşuna değilmiş
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete'de

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de
Henüz yalanlama gelmedi! Kılıçdaroğlu'ndan CHP'de taşları yerinden oynatacak sözler

Henüz yalanlama gelmedi! CHP'de taşları yerinden oynatacak sözler
Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi

Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları

Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.