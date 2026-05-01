Manisa Basket kritik virajda

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçın 4'ünü kaybederek bitime 2 hafta kala küme düşme korkusu yaşamaya başlayan Glint Manisa Basket yarın Galatasaray Mct Technic deplasmanında çok önemli bir mücadeleye çıkacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ligde 9 galibiyetle düşme hattının 1 galibiyet üzerinde yer alan Manisa ekibi kazanıp son haftaya rahat girmeye çalışacak. Toplam 6 takımın küme düşme ihtimalinin bulunduğu Süper Lig'de Manisa Basket son hafta ise Türk Telekom'u ağırlayacak.

