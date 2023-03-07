Manchester United, Kim Min-Jae transferini bitirmek için düğmeye bastı

Manchester United, Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan ve İtalyan ekibinde başarılı bir sezon geçiren Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Dünya devi, sözleşmesinde yer alan 45 milyon euroluk çıkış maddesini ödeyerek Güney Koreli savunmacıyı renklerine katabilir.

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon euro bedelle transfer olan Kim Min-Jae için Manchester United devrede.

45 MİLYON EUROLUK ÇIKIŞ MADDESİ VAR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Manchester United, Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Dünya devi, sözleşmesindeki 45 milyon euroluk çıkış maddesini kullanarak Güney Koreli futbolcuya imzayı attırmak istiyor.

2 GOL-1 ASİSTİ VAR

Bu sezon İtalya Serie A'da lider konumda bulunan Napoli'de başarılı bir performans ortaya koyan Kim Min Jae, 24 lig maçında 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.