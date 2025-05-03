Manchester City, Wolverhampton'ı 1-0 Yenerek Yenilmezlik Serisini 7 Maça Çıkardı

Manchester City, Wolverhampton'ı 1-0 Yenerek Yenilmezlik Serisini 7 Maça Çıkardı
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İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City, Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 mağlup etti. Kevin de Bruyne'nin 35. dakikada attığı golle galip gelen City, 7 maçlık yenilmezlik serisi elde etti. Wolverhampton ise uzun süre sonra mücadeleyi kaybetti.

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 35. haftanın açılış maçında Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 yendi.

Teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Manchester City, 35. haftada Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'ı konuk etti.

"Maviler" müsabakayı Kevin de Bruyne'nin 35. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonuçla Manchester City, ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Guardiola'nın öğrencileri, bu süreçte 4'ü üst üste 5 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Ligde son 6 müsabakayı kazanan ve 7 maçlık yenilmezlik serisi yapan Wolverhampton Wanderers, yaklaşık 2 ay sonra ilk kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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