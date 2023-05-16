Manchester City'nin yıldızı Silva, Jorge Jesus'u yerden yere vurdu: Hayatımdaki en zor karardı

Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Bernardo Silva, Benfica döneminde hocalığını yapan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus hakkında sert ifadeler kullandı. Silva yaptığı açıklamada, "Hayalim hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olmadı. Çocukluğumdan beri en büyük hayalim Benfica forması giymekti. Yine de bunu sadece üç maçta gerçekleştirebildim. Jorge Jesus beni yedeklerde bile görmek istemedi. Benfica'dan ayrılmak hayatımda aldığım en zor karar oldu." dedi.

Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Manchester City'nin kilit futbolcularından olan Bernardo Silva, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a tepki gösterdi.

"JESUS BENİ YEDEKLERDE BİLE GÖRMEK İSTEMEDİ"

Silva, Benfica döneminde hocalığını yapan Jesus ile ilgili olarak, "Hayalim hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olmadı. Çocukluğumdan beri en büyük hayalim Benfica forması giymekti. Yine de bunu sadece üç maçta gerçekleştirebildim. Jorge Jesus beni yedeklerde bile görmek istemedi. Benfica'dan ayrılmak hayatımda aldığım en zor karar oldu." dedi.

"LİGE ALIŞMAM GEREKTİ"

Silva ayrıca, "Fransa'da oynamak, İngiltere'de oynamaktan zordu. Çok daha fiziksel bir mücadele var. Belki Manchester City'de topa daha fazla sahip olduğumuz için böyle hissediyorum. Ancak yine de başlangıçta zorlanmıştım ve lige alışmam gerekti." ifadelerini kullandı.