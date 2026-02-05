Haberler

Manchester City, Newcastle United'ı devirdi

Manchester City, Newcastle United'ı devirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manchester City, Lig Kupası yarı final rövanşında Newcastle United'ı 3-1 yenerek finale çıktı ve kupada Arsenal'in rakibi oldu.

  • Manchester City, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Newcastle United'ı 3-1 mağlup etti.
  • Manchester City, toplamda 5-1'lik skorla Lig Kupası finaline yükseldi.
  • Manchester City, Lig Kupası finalinde Arsenal ile karşılaşacak.

Manchester City, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Newcastle United'ı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Pep Guardiola'nın ekibi, toplamda 5-1'lik skorla finale yükseldi.

ETIHAD'DA NET GALİBİYET

Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, 7. dakikada Omar Marmoush'un golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren ev sahibi ekipte Marmoush 29. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. 32. dakikada Tijjani Reijnders'in golüyle fark üçe çıktı.

Newcastle United'ın tek golü 62. dakikada Anthony Elanga'dan gelirken, kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester City sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

RAKİP ARSENAL

Bu sonuçla Lig Kupası'nda finale yükselen Manchester City, kupanın finalinde Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var

DEM Parti'nin birinci olduğu anket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı

'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil

Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil
Bu kişi Epstein değil mi? Hastane fotoğrafında çarpıcı detay

2 fotoğraf arasında çarpıcı fark! Dünya bu detayı konuşuyor
Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek

Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek
'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı

'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor

Aman dikkat! Sarı alarm verildi, 9 kuvvetinde geliyor
Zamlı aylıklar hesaplarda! Bakan Göktaş 'Hayırlı olsun' diyerek müjdeyi verdi

Zamlı aylıklar hesaplarda! Bakan "Hayırlı olsun" diyerek müjdeyi verdi