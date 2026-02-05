Manchester City, Newcastle United'ı devirdi

Manchester City, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanşında Newcastle United'ı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Pep Guardiola'nın ekibi, toplamda 5-1'lik skorla finale yükseldi.

ETIHAD'DA NET GALİBİYET

Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, 7. dakikada Omar Marmoush'un golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren ev sahibi ekipte Marmoush 29. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. 32. dakikada Tijjani Reijnders'in golüyle fark üçe çıktı.

Newcastle United'ın tek golü 62. dakikada Anthony Elanga'dan gelirken, kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester City sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

RAKİP ARSENAL

Bu sonuçla Lig Kupası'nda finale yükselen Manchester City, kupanın finalinde Arsenal ile karşı karşıya gelecek.