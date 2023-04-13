Manchester City hezimeti sonrası Bayern soyunma odası karıştı! Mane, Sane'yi neredeyse hastanelik edecekti
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City'e deplasmanda 3-0 mağlup olan Bayern Münih'te karşılaşmanın ardından soyunma odası karıştı. Kendisiyle konuşma biçiminden rahatsız olan Mane, Sane'ye yumruk attı. Sinirden gözü dönen Mane'yi takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.
Manchester City'e Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 3-0 mağlup olan Bayern Münih'te soyunma odası savaş alanına döndü.
MANE, SANE'Yİ DÖVDÜ
Alman basınından Bild'de yer alan haberde, Sadio Mane ile Leroy Sane arasında soyunma odasında ciddi bir tartışma yaşandı. Olaylar kısa süre içerisinde alevlenirken Mane, Sane'ye yumruk attı.
TAKIM ARKADAŞLARI ZOR TUTTU
Mane'nin Sane'ye kendisiyle konuşma biçimden rahatsız olduğu için yumruk attığı belirtildi. Sinirden adeta gözü dönen Mane'yi takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.