Manchester City'den bu yana ilk! Dzeko'dan 12 yıl sonra çılgın başlangıç

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, 12 sene sonra kariyerinde bir ilki yaşadı. Bosna Hersekli santrfor, Manchester City forması giydiği 2011/2012 sezonundan bu yana ilk kez bir lig sezonunda çıktığı 4 karşılamada da skor katkısı sağladı.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü santrforu Edin Dzeko, kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçiriyor. Deneyimli golcü, 12 senenin ardından en iyi sezon başlangıcını yaptı.

4 MAÇTA DA KATKI SAĞLADI

Edin Dzeko son olarak Manchester City forması giydiği 2011/2012 sezonundan bu yana ilk kez ligde çıktığı ilk 4 maçta da skor katkısı sağladı.

DZEKO'NUN KARNESİ

Dzeko, Fenerbahçe formasıyla çıktığı Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında birer Gaziantep FK mücadelesinde iki gol atarken MKE Ankaragücü maçında ise asist yaptı.