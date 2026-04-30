Manavgat'ta düzenlenen müsabakalarda Brew Mood 9 Eylül Engelliler Spor Kulübü şampiyon oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi play-off müsabakalarında Brew Mood 9 Eylül Engelliler Spor Kulübü şampiyon oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi play-off müsabakalarında Brew Mood 9 Eylül Engelliler Spor Kulübü şampiyon oldu.

Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun final maçında Brew Mood 9 Eylül Engelliler Spor Kulübü, Engelsiz Gaziantep Spor Kulübü'nü 65-50 yenerek birinciliği elde etti.

Turnuvada, Engelsiz Gaziantep Spor Kulübü ikinci, 68 Aksaray Engelliler Spor Kulübü üçüncü, Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.

Manavgat'ta 24 Nisan'da başlayan ve sporun birleştirici gücünü sergileyen dev organizasyonun ilk etabında 2. Lig ekipleri parkeye çıktı

1. Lig play-off müsabakalarıyla devam edecek organizasyon 7 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
