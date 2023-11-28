Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Başpehlivan Serhat Gökmen'i Ödüllendirdi

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun 2023 yılında ilk defa hayata geçirdiği CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'ni 3. olarak bitiren Serhat Gökmen'i makamında ağırlayarak güreşlerde gösterdiği başarılardan dolayı 5 tam altın ile ödüllendirdi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nun 2023 yılında ilk defa hayata geçirdiği CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'ni 3. olarak bitiren "Örümcek Adam" lakaplı Manavgat Belediyesi'nin başpehlivanı Serhat Gökmen'i makamında ağırlayarak güreşlerde gösterdiği başarılardan dolayı 5 tam altın ile ödüllendirdi.

Başpehlivan Serhat Gökmen'in ödül töreninde Manavgat Belediyesi'nin Yağlı Güreş Koordinatörü Abdullah Seçim de yer aldı. Başkan Şükrü Sözen, 2023 yılı CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde başarılar ve şampiyonluklar elde eden Serhat Gökmen'i büyük bir nezaketle ağırladı. Başpehlivan Serhat Gökmen, yağlı güreş liginde Manavgat 10. Yağlı Pehlivan Güreşlerinde 2. olurken, Bursa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 15. Softaoğlu Mehmed Pehlivan Yağlı Güreşlerinde Orhan Okulu'yu mağlup ederek şampiyon oldu. Başarılarını tüm güreş organizasyonlarında sürdüren Örümcek Adam, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aybastı Yağlı Güreşlerinde ise 3'üncülük alırken, Gaziantep Şahinbey Belediyesinin düzenlediği güreşte de kürsü yaptı.

Serhat Gökmen, Manavgat Belediyesi'nin adını şampiyonluk kürsüsünde duyurmanın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini belirterek, spora ve sporcuya her zaman destek olan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e ata sporuna verdiği katkılardan ve desteklerden dolayı teşekkür etti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, başpehlivan Serhat Gökmen'in CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'ni başarıyla bitirmesinden dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Başkan Şükrü Sözen, "Başpehlivanımız Serhat Gökmen, azmi, disiplini, çalışkanlığı ve sporcu kişiliğiyle ata sporumuzun örnek pehlivanları arasında yer alıyor. Katıldığı tüm müsabakalarda Manavgat'ımızı en iyi şekilde temsil ederek bizlerin göğsünü kabarttı. Bizler de başpehlivanımızın başarısını takdir etmek amacıyla bir ödül takdim ettik. Kendisine spor hayatında başarılar diliyorum. Emeği geçen antrenörlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.