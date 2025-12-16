Haberler

Nesine 3.Lig: Malatya Yeşilyurtspor: 0Ağrı 1970 SK: 0

Güncelleme:
Nesine 3. Lig 2. Grup 14. hafta maçında Malatya Yeşilyurtspor, Ağrı 1970 SK ile 0-0 berabere kaldı. Maç Yeni Malatya Stadyumu'nda gerçekleşti.

Nesine 3. Lig 2. Grup 14. hafta maçında Malatya Yeşilyurtspor-Ağrı 1970 SK maçı golsüz berabere tamamlandı.

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

Hakemler: Yasin Kalcıoğlu, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Mevlüt Bozok

Malatya Yeşilyurt Spor: Eren Bilen, Yusuf Sarohan, Eren Şimşek, Furkan Söyler, Cemal Kaya (Atilla Körgil dk. 54), Alperen Karaca, Bilal Ceylan, İsmail Zobu (Mustafa Çakır dk. 88), Tahsin Yılmaz (Mustafa Umut Zaif dk. 88), Emre Furtuna, Yunus Emre Atsız

Teknik Sorumlu: Taner Araz

Ağrı 1970 SK: Muhammet Elyesesa Çakmak, Mesih Kayabaş, Yusuf Şengüler, Bahtiyar Yılmaz, Abdulkadir Çapan, Yusuf Konyar, Caner Yardımcı (Boran Yağızer dk. 46), Hikmet Efe Demirağ, Gökdeniz Şensoy, Fatih Mehmet Ekinci, Eren Kiyağ

Teknik Sorumlu: Ahmet Özen

Sarı kartlar: Caner Yardımcı, Fatih Ekinci, Boran Yağızer (Ağrı 1970 SK) İsmail Zobu, Tahsin Yılmaz (Malatya Yeşilyurtspor) - MALATYA

