Nesine 3.Lig: Malatya Yeşilyurtspor: 0Ağrı 1970 SK: 0

Nesine 3. Lig 2. Grup 14. hafta maçında Malatya Yeşilyurtspor, Ağrı 1970 SK ile 0-0 berabere kaldı. Maç Yeni Malatya Stadyumu'nda gerçekleşti.
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
Hakemler: Yasin Kalcıoğlu, Muhammet Oğuzhan Öztaş, Mevlüt Bozok
Malatya Yeşilyurt Spor: Eren Bilen, Yusuf Sarohan, Eren Şimşek, Furkan Söyler, Cemal Kaya (Atilla Körgil dk. 54), Alperen Karaca, Bilal Ceylan, İsmail Zobu (Mustafa Çakır dk. 88), Tahsin Yılmaz (Mustafa Umut Zaif dk. 88), Emre Furtuna, Yunus Emre Atsız
Teknik Sorumlu: Taner Araz
Ağrı 1970 SK: Muhammet Elyesesa Çakmak, Mesih Kayabaş, Yusuf Şengüler, Bahtiyar Yılmaz, Abdulkadir Çapan, Yusuf Konyar, Caner Yardımcı (Boran Yağızer dk. 46), Hikmet Efe Demirağ, Gökdeniz Şensoy, Fatih Mehmet Ekinci, Eren Kiyağ
Teknik Sorumlu: Ahmet Özen
Sarı kartlar: Caner Yardımcı, Fatih Ekinci, Boran Yağızer (Ağrı 1970 SK) İsmail Zobu, Tahsin Yılmaz (Malatya Yeşilyurtspor) - MALATYA