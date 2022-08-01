Malatya haber! Malatyalı yüzücülerin Türkiye Şampiyonası başarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya haber! Malatyalı yüzücülerin Türkiye Şampiyonası başarısı

Malatya haber! Malatyalı yüzücülerin Türkiye Şampiyonası başarısı

Malatya haber... Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Türkiye Şampiyonasında Malatyalı sporcular iki gümüş iki de bronz madalya alarak Malatya'ya döndüler.

 - Güncelleme:

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Türkiye Şampiyonasında Malatyalı sporcular iki gümüş iki de bronz madalya alarak Malatya'ya döndüler.

Konya Olimpik Yüzme Havuzunda 26 - 28 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenen ANALİG Türkiye Şampiyonasına Malatya'da 10 sporcu iştirak etti. Malatya'da şampiyonaya katılan sporculardan Muhammed Eyüp Oya 50 metre Kelebek de Türkiye ikincisi, Abdülaziz Oruç 400 metre serbest de Türkiye üçüncüsü ve Muhammed Eyüp Oya 100 metre kelebek de Türkiye ikincisi 200 metrede de Türkiye üçüncüsü oldu.

Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan yaptığı açıklamada, başarılı dönen sporcuları tebrik ederek, "Türkiye Şampiyonasında birçok derece alarak ilimize dönen başta sporcularımızı, ailelerini ve antrenörlerimizi tebrik eder, daha nice başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Malatya Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title