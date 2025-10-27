Haberler

Malatya'da 'Gazze İçin Umuda Kulaç At' Yüzme Yarışması Düzenlendi

Malatya'da 'Gazze İçin Umuda Kulaç At' Yüzme Yarışması Düzenlendi
Güncelleme:
Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, Gazze'ye yönelik saldırılara dikkati çekmek amacıyla yüzme yarışması düzenledi. 6 ila 13 yaş grubundaki 300'e yakın sporcu, duygusal bir organizasyonda mücadele etti.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek amacıyla "Gazze İçin Umuda Kulaç At" yüzme yarışması düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 ila 13 yaş gruplarından 300'e yakın sporcu, ilçedeki Kapalı Spor Salonu'nda yarıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Özgür, belediye olarak anlamlı bir yarışma düzenlediklerini ifade etti.

Yarışmanın bir spor müsabakasından öte aynı zamanda insanlığın sesi olmasını amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşanan acılara sessiz kalmayan, duaları ve gönülleriyle oradaki kardeşlerimizin yanında olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böylesine anlamlı bir organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlar ile antrenörlerimize, hakemlerimize, sporcularımıza ve ailelerimize yürekten teşekkür ediyoruz."

Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor
