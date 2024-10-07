Malatya'da Amatör Spor Haftası Yürüyüşü Düzenlendi

Malatya'da Amatör Spor Haftası dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğinde düzenlenen programda sporcular ve katılımcılar, Kanalboyu'nda yürüdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, etkinlikteki konuşmasında, amatör sporun önemini vurgulayarak, amaçlarının spor branşlarına yeni sporcular kazandırmak olduğunu söyledi.

Amatör Spor Haftası boyunca birçok branşta müsabakalar düzenleyeceklerini ifade eden Kayhan, "Amacımız, özellikle çocuklarımızı sporla tanıştırmak. Bu hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerle sporcularımızın başarılarını halkımıza tanıtarak yeni bireylerin spora kazandırılmasını amaçlıyoruz. Sporun yaygınlaştırılması ve halkımız tarafından bir yaşam tarzı haline getirilmesi en büyük hedefimiz." dedi.