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Malatya'da 10 Khan Muay Thai Sınavı Gerçekleştirildi

Malatya'da 10 Khan Muay Thai Sınavı Gerçekleştirildi
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Türkiye Muay Thai Federasyonu Malatya il temsilciği tarafından düzenlenen 10.Khan sınavı, Gençlik Spor İl Müdürlüğü çok amaçlı spor salonunda 50 kursiyerin katılımıyla yapıldı. İl Temsilcisi İsmail Gürbüz, kursiyerlere başarılar diledi.

Türkiye Muya Thai Federasyonu Malatya il temsilciği faaliyet takviminde yer alan 10 Khan sınavı Gençlik Spor İl Müdürlüğü çok amaçlı spor salonunda gerçekleştirildi.

Malatya'da, Türkiye Muya Thai Federasyonu Malatya il temsilciği tarafından açılan 10.Khan sınavına 50 kursiyer katılım sağladı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde yapılan sınava katılan 50 kursiyer sınav süresince ellerinden gelenin en iyisini yapma gayret ederken, Türkiye Muay Thai İl Temsilcisi İsmail Gürbüz "Bugün burada 10 Khan kursumuzu nasip kısmet olursa birazdan gerçekleştireceğiz. Tüm kursiyerlerimize şimdiden başarılar diliyorum. İlimize hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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